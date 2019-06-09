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اتحاد الكرة يحتوي غضب البنا بعد استبعاده من أمم أفريقيا

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 خاطب اتحاد الكرة مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لضم محمود البنا الحكم الدولي لقائمة حكام أمم أفريقيا النهائية.

 وبحسب مصدر داخل لجنة الحكام،

فإن اتحاد الكرة طلب من "الكاف" أن يسمح للبنا بخوض اختبار الجري في المعسكر الأخير للحكام
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المشاركين في أمم أفريقيا الذي ينطلق بعد غد بالقاهرة.

 وتابع، أن اتحاد الكرة يأمل في إقناع الكاف بذلك لاحتواء غضب الحكم الدولي بعد استبعاده من القائمة النهائية، على رغم اختياره بالقائمة الأولية.

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