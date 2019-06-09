اتحاد الكرة يُنهي أزمة القيد الأفريقي مع "الكاف"

نجح هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في إنهاء أزمة القيد الأفريقي مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".
توصل أبو ريدة لاتفاق مع مسئولي الكاف بمد القيد الأفريقي حتى يوم 5 أغسطس من دون تحمل الأندية لغرامات مع السماح لها بإشراك صفقاتها
جدير بالذكر، أن القيد الأفريقي سيتم فتحه من 21 إلى 30 يوليو، على أن تتحمل الأندية التي تقيد لاعبين بعد هذا الوقت غرامات مالية.
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