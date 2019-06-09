محمد صلاح يتصدر قائمة الكبار في أمم أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة بين 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، فى ظل وجود العديد من نجوم القارة السمراء الكبار الذين يتصدرون المشهد على مستوى العالم، ويتنافسون بعد أقل من أسبوعين على أرض الفراعنة نحو اللقب القارى.

ولا شك أن النسخة القادمة لدورى أبطال أفريقيا ستكون الأشرس فى ظل مشاركة 24 منتخبا، ووجود العديد من النجوم الكبار الذين لفتوا الأنظار فى البطولات الأوروبية، وتألقوا بشكل لافت.

ورغم غياب بعض اللاعبين وعلى رأسهم بيير أوباميانج، نجم منتخب الجابون وآرسنال الإنجليزى، لعدم تأهل بلاده للكان، وأيضا المدافع الإيفوارى إريك بايلى، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى للإصابة، إلا أن البطولة ستهد وجود مجموعة من أكبر نجوم الساحرة المستديرة فى العالم.

صلاح يقود كتيبة النجوم:

يقود النجم المصرى محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزى، كتيبة النجوم المشاركين فى البطولة القارية، خاصة أن صلاح يعيش حالة رائعة من التوهج بعد

أن قاد الريدز لحصد بطولة دورى أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما كاملة.

ويسعى صلاح لكتابة اسمه فى التاريخ بقيادة منتخب مصر للتتويج القارى بعد غياب 9 أعوام، خاصة أن صلاح لم يحقق بعد أى بطولة لصالح الفراعنة، وإن كان صلاح أيقونة الجيل الحالى الذى تأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب 28 عاما كاملة.

مانى وكيتا وكوليبالى الأشهر:

وتضم المنتخبات الأفريقية المشاركة العديد من النجوم الكبار، على رأسهم النجم السنغالى الموهوب ساديو مانى جناح فريق ليفربول الإنجليزى، وهداف البريمييرليج بالتساوى مع صلاح.

ويعول منتخب السنغال أيضا على قدرات نجم دفاعه كاليدو كوليبالى صخرة الخط الخلفى بنادى نابولى الإيطالى، وأحد أبرز المدافعين على مستوى العالم، والذى ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية كبرى فى العالم.

Advertisements

ومازال الغينى نابى كيتا، نجم وسط ليفربول، محتفظا بحظوظه

فى المشاركة فى ظل محاولات تجهيزه من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية، وأبعدته عن المستطيل الأخضر لأكثر من 45 يوما.

وتشهد القائمة أيضا وجود النجم النيجيرى، أليكس إيوبى، صانع ألعاب فريق آرسنال الإنجليزى، أحد أبرز اللاعبين الموهوبين فى تشكيلة البريمييرليج، بجانب المخضرم يانيك بولاسى، مهاجم أندرلخت البلجيكى، وأحد نجوم منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويلمع اسم فيكتور وانياما، قائد ولاعب وسط توتنهام الإنجليزى، فى صفوف منتخب كينيا بجانب ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزى، وفرانك كيسى، لاعب وسط ميلان الإيطالى، وسيرجى أورييه، ظهير أيمن توتنهام الإنجليزى، أبرز نجوم منتخب كوت ديفوار.

وتضم قائم النجوم أيضا المالى موسى ماريجا، نجم بورتو البرتغالى، وأحد هدافى دورى أبطال أوروبا، بجانب إريك موتينج، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وقائد هجوم منتخب الكاميرون مع جوردان أيو نجم منتخب غانا وكريستال بالاس الإنجليزى.

محرز وزياش.. أبرز العرب:

وتضم أيضا المنتخبات العربية نجوما مميزة على رأسها حكيم زياش، أحد أبرز نجوم الموسم، مع فريق أياكس الهولندى ومنتخب المغرب الذى يضم أيضا هداف الدورى السعودى، عبدالرازق حمد الله.

ويلمع اسم الجزائرى رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتى الإنجليزى، فى قيادة منتخب محاربى الصحراء بجانب وهبى الخزرى، صانع ألعاب فريق سان إيتيان الفرنسى.