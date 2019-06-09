رسميًا | بيتر تشيك يُجرد مارينا جرانوفسكايا من منصبها في تشيلسي

نصبت إدارة نادي تشيلسي، حارس المرمى الدولي التشيكي السابق والمعتزل حديثًا “بيتر تشيك”، في منصب المدير الرياضي بداية من الموسم المقبل بدلاً من مارينا جرانوفسكايا.

وظل مقعد المدير الرياضي لتشيلسي فارغًا منذ رحيل النيجيري “مايكل إيمينالو” في عام 2017، بعد أن قضى فيه ستة أعوام متتالية، عمل خلالهم مع مدربين أمثال كارلو أنشيلوتي وآندريه فياس بواش وروبرتو دي ماتيو وجوس هيدينك وجوزيه مورينيو.

وجمعت الروسية “مارينا جرانوفيسكايا” بين منصب المدير الرياضي والمدير المالي في الفترة من 2017 إلى 2019، حتى توصل المالك رومان أبراموفيتش لاتفاق رسمي مع بيتر تشيك قبل نهاية الموسم الجاري.

وينوي أبراموفيتش لَم شمل الجيل الذهبي لتشيلسي في مراكز قيادية، بالتعاقد مع الثنائي جون تيري وفرانك لامبارد، حيث تميزا في عملهم الفني والإداري مع أستون فيلا وديربي كاونتي – على الترتيب – ووصلا إلى المباراة الفاصلة الأخيرة المؤهلة إلى البريميرليج والتي شهدت تفوق جون تيري.

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وستتحول مارينا جرانوفسكايا – صديقة زوجة أبراموفيتش – إلى الإدارة المالية.

ولن وقت بيتر تشيك مزدحمًا هذا الصيف أو حتى في فترة الانتقالات الشتوية 2020، بسبب إيقاف تشيلسي عن إبرام صفقات جديدة حتى يونيه 2020.

وكان تشيك أعلن اعتزاله النهائي لكرة القدم في وقت سابق من موسم 2019/2018 بين صفوف نادي آرسنال.

وحاول تشيك قيادة المدفعجية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي إلا أن شباكه تلقت 4 أهداف من مهاجمي تشيلسي في المباراة التي أقيمت بأذربيجان.

وأجبر نجم آرسنال مخيتاريان على الغياب في تلك المباراة بسبب مشاكل سياسية بين بلده “آرمينيا” وأذربيجان.