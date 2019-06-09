الأهلي يدفع لابا كودجو نحو الخطة البديلة

أُضطر المهاجم التوجولي “لابا كودجو” للموافقة على الانتقال بالمجان إلى صفوف نادي العين الإماراتي عند فتح باب الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تقاعس الأهلي المصري عن التفاوض معه.

لابا كودجو لفت أنظار النقاد الرياضيين في مصر بالمستوى الفني المذهل الذي قدمه أثناء مشاركته مع نهضة بركان المغربي في مباراتي ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك نهاية الشهر الماضي.

وتردد اسم اللاعب في أروقة النادي الأهلي أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم، حيث يتصدر اللاعب لائحة هدافي الدوري المغربي للمحترفين برصيد 18 هدفًا مناصفة مع مهاجم الرجاء المخضرم “محسن ياجور”.

وانتظر لابا تقديم الأهلي لعرض جاد لضمه هذا الصيف، لا سيما وأنه لن يكلف سوى راتبه السنوي، لعدم توصله لأي اتفاق مع إدارة بركان لتجديد عقده الذي سينتهي هذا الشهر، لكن إدارة الأهلي تقاعست عن التحرك نحوه بشكل رسمي.

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وقال مصدر مقرب من اللاعب لموقع الخليج 365 “لابا كودجو كان يريد الانتقال إلى صفوف الأهلي هذا الصيف. النادي أبدى اهتمامه بضمه، لكن اللاعب لم يحصل على أي عرض رسمي”.

وأضاف “الزمالك هو من دخل في مفاوضات مع لابا كودجو، نظرًا لاستعداده للاستغناء عن أحداد أو خالد بوطيب هذا الصيف، لكن إدارة النادي لم تستكمل المفاوضات مع لابا كودجو”.

وأكمل حديثه “لابا كودجو أُضطر للموافقة على عرض نادي العين، وسافر بالفعل يوم الخامس من يونيه الجاري إلى الإمارات لمناقشة البنود الشخصية للتعاقد”.

في سياق متصل، ينوي نادي العين استعادة هيمنته على الكرة الإماراتية والعودة للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائن النادي منذ بداية الألفية الجديدة، ولهذا سعى النادي نحو استعادة الجناح الدولي الإماراتي “عموري” من الهلال السعودي، وتسديد كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

كما تعاقد العين مع عبد الرحمن مزيان وكايو كانيدو، والإبقاء على النجم الياباني شيوتاني، ومحاولة حسم صفقتي لابا كودجو وخليفة مبارك قبل نهاية هذا الشهر.