عمرو فهمي: السيسي أرشدني في قضية فساد الكاف ولاجاردير

أكد السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “عمرو فهمي” في حديث متلفز، تواصله مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” لاستشارته في قضية نهب حقوق مصر من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من جانب شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، مالك حقوق بث بطولات الكاف حتى عام 2028.

وكان من المفترض تجديد الكاف لعقوده مع شركة لاجاردير سبورت بعد زيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا 2019 من 16 إلى 24، كي تحصل مصر على مبلغ 10 ملايين دولار إضافية من إجمالي أرباح البث.

وتغاضى أعضاء لجنة التسويق في الكاف “فوزي لقجع وقنسطنطين وهاني أبو ريدة” عن التواصل مع شركة لاجاردير لتمديد العقد للحفاظ على حقوق مصر المشروعة، وكي لا تكون الـ 20 مباراة الإضافية بمثابة الهدية من الكاف إلى لاجاردير والقنوات الناقلة “بي إن سبورتس”.

وتعرض عمرو فهمي للإقالة التعسفية من منصبه خلال شهر أبريل الماضي، ليُعين المغربي معاذ حجي بدلاً منه، بحجة سوء السلوك، حسب ما قاله الاتحاد الأفريقي “كاف”.

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لكن شكوى عمرو فهمي ضد رئيس الكاف أحمد أحمد والتي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن التخاذل في الحقوق القانونية والمالية للكاف أمام لاجاردير، بالإضافة إلى تهمة استغلال منصبه للتربح المالي من إحدى الشركات الفرنسية وتحويل مبالغ مالية من حساب الكاف إلى حسابات بنكية لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية، فضلاً عن تهمة التحرش الجنسي ضد بعض موظفات المقر الرئيسي للكاف في مدينة 6 أكتوبر.

وقال عمرو فهمي في مستهل حديثه مع عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يبث على قناة MBC مصر “أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو مَن أرشدني نحو ما قمت بفعله تجاه مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ومسؤولي شركة لاجاردير سبورت الفرنسية”.

وأوضح “أرشدني لكل هذا أثناء اللقاء الذي جمعنا في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، هذا رفع من روحي المعنوية، ودفعني نحو المجازفة بوظيفتي كسكرتير عام للكاف، بتقديم شكاوى رسمية بتهمة الفساد للرئيس أحمد أحمد”.

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