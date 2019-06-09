مانشستر يونايتد يُسرح 15 لاعبًا، ويتمسك بماتا وبيريرا ويونج

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قرر مانشستر يونايتد تسريح 15 لاعبًا دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من بينهم الثنائي لويس أنطونيو فالنسيا وآندير هيريرا، وتقديم عقود جديدة لكل من “خوان مانويل ماتا وآندريس بيريرا”.
وعرض مانشستر يونايتد عقدًا جديدًا على خوان ماتا سيستمر حتى يونيه 2020، كي يمنع انتقاله إلى برشلونة أو فالنسيا هذا الصيف ويواصل الاستفادة من خبراته وقدراته المتنوعة في اللعب كصانع ألعاب وجناح أيمن وكلاعب وسط إرتكاز.
بينما سيعرض النادي على آندرياس بيريرا البقاء حتى يونيه 2021، حيث سينتهي عقد الجناح الأيمن الدولي البرازيلي في يونيه 2020 بعدما فَعل بند تمديد عقده لسنة إضافية في شهر فبراير الماضي.
وكاد يُدرج اسم آشلي يونج على قائمة اللاعبين المتاحين للبيع هذا الصيف بسبب الانتقادات الجماهيرية اللاذعة التي تعرض على مدار الموسم الماضي، إلا أن المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” رفض ذلك، وأعلن تمسكه به.
ويعتقد سولشاير أن خبرات آشلي يونج وتأثيره في غرفة خلع الملابس لا يزال لهما أهمية، ولهذا لن يجازف بالقرار، رغم أنها خطوة قد تثير غضب جماهير النادي ممَن يرون أن اللاعب لم يعد لديه ما يقدمه.
وتداولت وسائل الإعلام البريطانية لائحة اللاعبين الذين رفض مانشستر يونايتد الاحتفاظ بهم هذا الموسم، وجاءت على النحو التالي:
|
اللاعب
|
المركز
|
لويس أنطونيو فالنسيا
|
ظهير / جناح أيمن
|
آندير هيريرا
|
إرتكاز / بوكس تو بوكس
|
جيمس ويلسون
|
قلب هجوم
|
ريجان بولي
|
قلب دفاع
|
كالوم ويلان
|
إرتكاز
|
توماس سانج
|
وسط دفاعي
|
زاك ديرنلي
|
جناح
|
دي جي بوفونجي
|
جناح أيمن / بوكس تو بوكس
|
تيريل وارين
|
قلب دفاع / ظهير أيمن
|
ماتي ويلوك
|
إرتكاز
|
ماثيو أولوسوندي
|
قلب دفاع / ظهير أيمن
|
كالوم جريبين
|
صانع ألعاب / جناح
|
كيلين بارس
|
جناح
|
جوش بوهوي
|
جناح أيسر / مهاجم متأخر
|
جيمس طومسون
|
حارس مرمى
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