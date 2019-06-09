مانشستر يونايتد يُسرح 15 لاعبًا، ويتمسك بماتا وبيريرا ويونج

قرر مانشستر يونايتد تسريح 15 لاعبًا دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من بينهم الثنائي لويس أنطونيو فالنسيا وآندير هيريرا، وتقديم عقود جديدة لكل من “خوان مانويل ماتا وآندريس بيريرا”.

وعرض مانشستر يونايتد عقدًا جديدًا على خوان ماتا سيستمر حتى يونيه 2020، كي يمنع انتقاله إلى برشلونة أو فالنسيا هذا الصيف ويواصل الاستفادة من خبراته وقدراته المتنوعة في اللعب كصانع ألعاب وجناح أيمن وكلاعب وسط إرتكاز.

بينما سيعرض النادي على آندرياس بيريرا البقاء حتى يونيه 2021، حيث سينتهي عقد الجناح الأيمن الدولي البرازيلي في يونيه 2020 بعدما فَعل بند تمديد عقده لسنة إضافية في شهر فبراير الماضي.

وكاد يُدرج اسم آشلي يونج على قائمة اللاعبين المتاحين للبيع هذا الصيف بسبب الانتقادات الجماهيرية اللاذعة التي تعرض على مدار الموسم الماضي، إلا أن المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” رفض ذلك، وأعلن تمسكه به.

ويعتقد سولشاير أن خبرات آشلي يونج وتأثيره في غرفة خلع الملابس لا يزال لهما أهمية، ولهذا لن يجازف بالقرار، رغم أنها خطوة قد تثير غضب جماهير النادي ممَن يرون أن اللاعب لم يعد لديه ما يقدمه.

وتداولت وسائل الإعلام البريطانية لائحة اللاعبين الذين رفض مانشستر يونايتد الاحتفاظ بهم هذا الموسم، وجاءت على النحو التالي: