رسميًا | ريال بيتس يُقدم مدربه الجديد للجماهير

قدمت إدارة نادي ريال بيتس المدرب الإسباني فرانشيسكو فيرير سيسيليا الملقب بـ “روبي”، كمدير فني جديد للفريق اليوم السبت بعد التوصل لاتفاق رسمي معه.

وأفصح النادي عن مدة عقد روبي في بيان استهدفت به تقديمه للجماهير قبل تقديمه لوسائل الإعلام منتصف هذا الأسبوع.

وقالت إدارة ريال بيتس في بيانها “تعاقد ريال بيتس مع خوان فرانشيسكو فيرير سيسيليا روبي كمدرب جديد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، على أن ينتهي العقد في يونيه 2022”.

وبدأ خوان فرانشيسكو حياته المهنية كلاعب كرة قدم بين صفوف نادي فيلاسار دي مار بمسقط رأسه، وفي وقت لاحق لعب لأندية مانليو وإسبانيول وهوستبيتاليت وتيراسا وبونتيفيدرا.

وفي الموسم الذي تلقى تقاعده لكرة القدم، بدأ مسيرته المهنية كمدير فني للنادي الذي اعتزل رفقته “فيلاسار دي مار”، وبعد عامين وقع على عقد تدريب نادي هوستبيتاليت.

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وفي موسم 2005/2004 ارتقى مستوى روبي من تدريب أندية دوريات الهواة إلى تدريب نادي ساباديل الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، ومنه انتقل لتدريب إسبانيول “ب” لمدة موسمين.

واستطاع المدرب خلال مسيرته تدريب أندية جيرونا وبلد الوليد وليفانتي وسبورتينج خيخون وهويسكا، وفي موسم 2019/2018 أشرف على تدريب الفريق الأول لنادي إسبانيول، وحقق معه نتائج متميزة مثل الفوز على فالنسيا وفياريال وأثلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وحل محل روبي في تدريب إسبانيول المدرب الإسباني “دافيد جاليجو” الذي كان هدافًا في يوم من الأيام لنادي تيراسا وهيركوليس بدوري الدرجة الثانية “سيجوندا” خلال فترة التسعينيات.

وختم نادي ريال بيتس بيانه الرسمي قائلاً “روبي مدرب يتمتع بمكانة فنية عالية ولديه معرفة واسعة بالدوري الإسباني لا ليجا، المدرب الكتالوني كان الخيار الأول للنادي قبل أشهر من بداية الموسم الجديد. نثق في أنه سيحافظ على استمرار أسلوب لعب ريال بيتس في الفترة القادمة”.