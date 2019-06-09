المقاصة والإسماعيلي في صراع على مهاجم الأهلي “العاطل”

أبدت عدة أندية مصرية استعدادها للتوقيع مع المهاجم الدولي المصري السابق “عمرو جمال” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تراجع مستواه منذ انتهاء إعارته مع نادي HJK الفنلندي بصيف 2018، وعدم مشاركته في أي مباراة مع الأهلي الذي تعاقب على تدريبه 3 مدربين “كارتيرون ومحمد يوسف ولاسارتي”.

ويُعد مصر المقاصة أهم الأندية التي طلبت التوقيع مع المهاجم العاطل عن العمل، نظرًا للعلاقة المتينة التي تربط إدارته بإدارة الأهلي، بالإضافة إلى تفكير الهداف الغاني “جون أنطوي” في ترك المقاصة والانتقال إلى أحد الأندية الخليجية هذا الصيف.

وسيدخل مصر المقاصة في منافسة قوية مع سموحة والإسماعيلي لضم عمرو جمال الملقب بـ “الغزال”، والذي لم يلعب سوى خمسة مواسم فقط خلال مسيرته الاحترافية من بعد انضمامه لصفوف الأهلي من الألمونيوم نجع حمادي عام 2012.

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وسيتحدد مصير عمرو جمال قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستبدأ الأندية برامجها التحضيرية للموسم الكروي الجديد عند انتصاف شهر يوليو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عمرو جمال – لاعب نادي بيدفيست الجنوب أفريقي السابق – كان مرشحًا للانضمام لصفوف النادي الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي 2019، غير أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح، لمحاولة إدارة الأهلي إدخال أحد لاعبي الإسماعيلي في الصفقة “كريم بامبو أو محمود متولي”.