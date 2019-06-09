تعجيز محمود كهربا أكبر هموم إدارة الزمالك

تخشى إدارة الزمالك من رحيل نجم الفريق «محمود كهربا» خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتفتح ملف تعطيل رحيله هذا الأسبوع بطلب مبلغ خرافي من الأندية الراغبة في التوقيع معه لا سيما من الدوري السعودي للمحترفين.

واشترط الزمالك الحصول على مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل ترك محمود عبد المنعم “كهربا” الذي ساهم في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية بتسجيله لهدفين، وجلبه لركلة جزاء تعادل بها فريقه أمام نهضة بركان في إياب نهائي البطولة على ملعب برج العرب.

وادعت بعض الصحف السعودية، تلقي محمود كهربا لعدة عروض رسمية من أندية الدوري هناك، إلا أن إدارة الزمالك رفضت الدخول في مفاوضات جادة للبيع بأقل من خمسة ملايين دولار.

ولا يُحبذ رئيس الزمالك “مرتضى منصور” فكرة الاستغناء عن محمود كهربا بعدما سجل 11 هدفًا في مباريات الدوري هذا الموسم وساهم بصورة ملموسة في التتويج بالكونفدرالية.

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ويحتاج الزمالك لخدمات اللاعب في الموسمين القادمين لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا الذي لم يتذوق عشاق الزمالك طعم التتويج به منذ 18 عامًا.

وخاض محمود كهربا ثلاث تجارب احترافية في السنوات الماضية مع أندية “لوزيرن وجراسهوبرز في سويسرا، واتحاد جدة في السعودية”.

ونجح كهربا في إثبات نفسه بمن موسم 2014/2013 عندما أعير لنادي لوزيرن السويسري من إنبي، إذ سجل 7 أهداف في 16 مباراة، لكنه أخفق في الموسم التالي حين أعير من إنبي إلى جراسهوبرز، فقد اكتفى بهدفين و11 مباراة.

وتألق محمود كهربا بشدة في موسمه الأول مع اتحاد جدة، عندما أعير من الزمالك بمطلع موسم 2017/2016، بصناعة 6 أهداف وتسجيل 16 هدفًا من 20 مباراة بالدوري، فضلاً عن قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن الموسم التالي ظهر بمستوى باهت، حيث سجل 4 أهداف في 24 مباراة، ليقطع اتحاد جدة الإعارة ويُعيده للزمالك مطلع هذا الموسم.