الجودو يغادر إلى كرواتيا استعدادا للجائزة الكبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم بعثة منتخب الجودو إلى كرواتيا لإقامة معسكر خارجى يستمر فى الفترة من 9 إلى 19 يونيو الجارى استعدادا للمشاركة فى الجائزة الكبرى بكندا الشهر المقبل. Advertisements وتضم قائمة الجودو فى المعسكر كل من محمد عبد الموجود ، أحمد على ، محمد محيى ، على عيد ، محمد عبد العال ،عبد الرحمن محمد ،حاتم عبد الآخر، أحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار. ويرأس بعثة المنتخب فى كرواتيا مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد

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