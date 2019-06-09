شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى المنتخب حول آخر المستبعدين من أمم 2019.. ومنافسة بين الونش وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من القلق والخلاف داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى حول اللاعب رقم ٢٥ الذى سيتم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية، التى تشارك فى بطولة كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية، بدلا من نظام المسابقة القديم والذى كان يشارك فيه ١٦ منتخبا فقط.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بعد الاستقرار على تواجد أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمود عبد الرحيم جنش، بعد الاطمئنان على سلامته وشفائه من الكدمة التى تعرض لها فى مباراة فريقه الزمالك بالدورى أمام حرس الحدود .

ويشهد اللاعب رقم ٢٥، والذى سيتم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية، حيث تنص اللائحة على اختيار كل منتخب لـ23 لاعبا فقط، خلافا داخل الجهاز حول استبعاد لاعب من الخماسى محمود حمدى الونش أو أحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وعلى غزال وأحمد على، ويعد الثلاثى الأول الأقرب للاختيار من بينهم، وتنص لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على إرسال كل منتخب أسماء الـ٢٣ لاعبا مساء يوم ١١ يونيو الجاري.

وكان أجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (استون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلي)، ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).