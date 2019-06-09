شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إسبانيا يجهز السنغال لأمم أفريقيا.. وماني يحلم باللقب للتفوق على صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ المنتخب السنغالى، بقيادة مدربه أليو سيسيه، معسكره الختامى بإسبانيا لتجهيز لاعبيه لبطولة أمم إفريقيا بمصر، قبل أن يخوض لقاءه الودى الأخير أمام منتخب نيجيريا يوم 16 من الشهر الجارى على أن يصل المنتخب السنغالى بقيادة نجمهم ساديو مانى، مهاجم ليفربول الإنجليزى إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل.

ويسعى ساديو مانى، المنافس اللدود للنجم المصرى محمد صلاح داخل ليفربول الإنجليزى والقارة السمراء لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 من أجل المنافسة بقوة على جائزة الأفضل فى إفريقيا لهذا العام بجانب ترشحه على جائزة الأفضل فى العالم والذى فاز نجم المنتخب الوطنى بالمركز الثالث العام الماضى. ويواجه مانى ضغوطات كبيرة داخل القارة السمراء خاصة أنه لم يستطيع للتفوق على محمد صلاح منذ ترشحهما لجائزة الأفضل فى إفريقيا لعامين متتاليين فضلا عن الألقاب الفردية داخل ليفربول.

ومن ضمن الضغوطات التى يحاول ساديو مانى الهروب منها جماهير بلاده التى تطلق دائما صافرات الاستهجان ضده لعدم ظهوره بمستوى فنى متميز، كما يفعل مع فريقه الإنجليزى وصلاح مع منتخب مصر.