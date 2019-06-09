شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات مجموعة «الفراعنة» تنتفض قبل انطلاق «الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد منتخب زيمبابوى المركز الثالث لبطولة كأس كوسافا للأمم «بطولة منتخبات جنوب إفريقيا»، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى يستهلها المنتخب الوطنى بمواجهة زيمباوبوى، ونجح منتخب «المحاربين» فى الفوز على ليسوتو بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 2/2، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأول «الجمعة»

وشاركت زيمبابوى فى البطولة بلاعبين ضمن القوام الأساسى للمنتخب. وقاد إيفانس روسيكى، لاعب سوبرسبورت يونايتد الجنوب إفريقى، الفريق فى المباراة وسجل الهدف الأول، كما لم يشارك نجما منتخب زيمبابوى، نوليدج موسونا لاعب لوكرين الالمانى، وخاما بيليات، لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، فى المباراة التى أقيمت فى مدينة دوربان بجنوب إفريقيا.

واختار المدرب الوطنى صنداى شيدزامبوا قائمة مكونة من 34 لاعبا للمشاركة فى كأس كوسافا، على أن تتقلص إلى 23 لاعبا قبل كأس إفريقيا

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جاء ذلك فى الوقت الذى تابع فيه المكسيكى خافير أجيرى المباراة الودية لمنتخب زيمبابوى أمام نظيرة النيجيرى، والتى أقيمت أمس «السبت» على أرض ملعب ستيفن كيشى فى إطار الاستعدادات النهائية لبطولة الأمم الإفريقية، ويسعى أجيرى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى منتخب «المحاربين» قبل المباراة المرتقبة التى ستجمع بين الفراعنة مع زيمبابوى فى افتتاح الأمم الإفريقية.

فيما حشد المنتخب الأوغندى أسلحته، بقيادة المدرب الفنى الفرنسى، سبيستيان ديسابر، المدير الفنى، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة متسلحاً بالعديد من عناصر القوة فى الفريق على رأسهم فاروق ميا لاعب جوريكا الكرواتى، ويخوض المنتخب الأوغندى معسكرا فى الإمارات، على أن تتخلله مباراتان وديتان على أن تطير بعثة المنتخب للقاهرة، للدخول فى معسكر فى القاهرة قبل انطلاق مباريات الفريق فى البطولة الإفريقية والتى يستهلها أمام نظيرة الكونغولى، وحرص ديسابر على مشاهدة كافة المباريات الأخيرة لمنتخبات المجموعة الأولى والتى تنافس معه فى البطولة من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف.

من جانبه، أكد ديسابر أنه يسعى للتأهل من خلال حصد أحد المركزين الأول أو الثانى، من أجل استكمال مشوار المنتخب الأوغندى لافتا إلى أن الخروج المبكر ليس فى حسابات الجهاز الفنى، وأضاف: «مجموعتنا صعبة قوية للغاية، ولكنى أعرف المنافسين لى فى المجموعة، وسنلعب من أجل عبور المجموعات».

وتابع ديسابر: «كل اللاعبين المحليين والمحترفين خارج أوغندا خضعوا للمتابعة جيدًا استعدادًا للبطولة، حتى نصل إلى التشكيل الأمثل قبل الظهور فى البطولة»، وأرجأ المدير الفنى كافة العروض التى تلقاها قبل البطولة على رأسها من الأهلى والزمالك لحين الانتهاء من البطولة.

بينما يعول فلوران ابينجى، المدير الفنى لمنتخب الكونغو، آمالاً كبيرة على جيانيلى إيمبولا، نجم فريق رايو فايكانو الإسبانى، بعدما نجح المدير الفنى للمنتخب فى إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف المنتخب الكونغولى بدلاً من منتخب فرنسا الذى لعب له قبل عدة أعوام، لاسيما أن اللاعب والده يحمل الجنسية الكونغولية، وبالفعل تواجد اللاعب فى العاصمة الكونغولية كينشاسا لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة بانضمامه للمنتخب الكونغولى، ولعب إيمبولا فى صفوف مارسيليا الفرنسى وبورتو البرتغالى وستوك سيتى الإنجليزى وتولوز الفرنسى ورحل معارًا إلى فايكانو الإسبانى وشارك فى 22 مباراة بالدورى الإسبانى هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا وصنع آخر.