شكرا لقرائتكم خبر عن مجرشي يوقع للفتح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)من المنتظر أن يعلن نادي الفتح التوقيع الرسمي مع المهاجم محمد مجرشي لتمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة سنتين بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة بنود العقد.
وحصل مجرشي في فترة سابقة على مخالصة مالية بالتراضي من نادي الفيصلي تتيح له حرية التفاوض مع أي ناد، بعد سنوات قضاها اللاعب مع عنابي سدير.
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