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مجرشي يوقع للفتح

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

من المنتظر أن يعلن نادي الفتح التوقيع الرسمي مع المهاجم محمد مجرشي لتمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة سنتين بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة بنود العقد.

وحصل مجرشي في فترة سابقة على مخالصة مالية بالتراضي من نادي الفيصلي تتيح له حرية التفاوض مع أي ناد، بعد سنوات قضاها اللاعب مع عنابي سدير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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