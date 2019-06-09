للمرة الأولى.. منتخب مصر يكتمل قبل أمم إفريقيا 2019...

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جدة - عمرو شويل تكتمل صفوف المنتخب لأول مرة اليوم بانضمام محمد صلاح ومن قبله محمد النني بعد أن وافق المكسيكى خافيير أجيرى على انضمام صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى منتصف الأسبوع الجارى لمعسكر الفراعنة.
وأكد أجيرى للجهاز المعاون أن صلاح والننى طلبا فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى مطلع الشهر الجارى، خاصة أن الثنائى جاهز من الناحية الفنية والبدنية.
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