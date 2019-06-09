شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ اليوم فى اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برءاسة هاني ابو ريدة ، اجتماعا طارءا في الثالثة عصر اليوم الاحد لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلي رأسها الرد علي خطاب النادي الاهلي اليوم والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الاندية . Advertisements كما يناقش المجلس ايضا التصور الخاص بمسابقة القسم الثاني وتوزيع المجموعات بعد هبوط الفرق الثلاثة بتروجت والداخلية والنجوم .

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