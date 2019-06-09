شكرا لقرائتكم القلق والخلاف يسيطران على جهاز الفراعنة.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر حالة من القلق والخلاف داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري حول اللاعب رقم ٢٥ الذي سيتم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية التي تشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو المقبل بمشاركة ٢٤ منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية بدلا من نظام المسابقة القديم والذي كان يشارك فيه ١٦ منتخب فقط.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب علي استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحه بعد الاستقرار علي تواجد احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود عبد الرحيم جنس بعد الاطمئنان على سلامته وشفاءه من الكدمة التي تعرض لها في مباراة فريقه الزمالك بالدوري أمام حرس الحدود .

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ويشهد اللاعب رقم ٢٥ والذي سيتم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية حيث تنص اللائحة علي اختيار كل منتخب لـ23 لاعب فقط وهناك خلاف داخل الجهاز حول استبعاد لاعب من الخماسي محمود حمدي الونش او احمد ايمن منصور و احمد أبو الفتوح و علي غزال و احمد علي ويعد الثلاثي الأول الأقرب للاختيار من بينهما ، وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي إرسال كل منتخب أسماء الـ٢٣ لاعب مساء يوم ١١ يونيو الجاري.

كان أجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).