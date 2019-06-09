شكرا لقرائتكم مجموعة مصر .. بعثة منتخب زيمبابوي تصل القاهرة الثلاثاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تصل بعثة منتخب زيمبابوي الي القاهرة مساء الثلاثاء المقبل لاقامة معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لضربة الافتتاح والبداية أمام منتخب مصر يوم 21 يونيو باستاد القاهرة ضمن الجولة الأولي للمجموعة الأولي التي تضم معهما أوغندا و الكونغو الديمقراطية.
كما يصل أيضا منتخب نيجيريا يوم ١١ يونيو لاقامة معسكر مغلق بالإسكندرية حتي موعد مباراته الأولي والمقرر لها 22 يونيو امام بوروندي.
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