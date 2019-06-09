شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض رحيل محمد الشناوى فى فترة الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلي مناقشة فكرة رحيل محمد الشناوي حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحاجة الفريق لجهوده مهما كانت الإغراءات ، ورغم أن تقارير إعلامية قد ذهبت إلى أن الشناوي مطلوب في نادي سيسكا موسكو الروسي لكن إدارة الاهلي رفض الفكرة من الاساس خاصة وأن الشناوي من دعائم الفريق الأساسية خلال الفترة الحالية.
وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي: لم نتلق عروضاً رسمية لضم الشناوي لكنا نعلم أنه مطلوب في عدة أندية خارجية ، موضحاً أن الشناوي محط إهتمام عدة أندية منذ فترة طويلة وتحديداً منذ مشاركته مع المنتخب الأول بمونديال روسيا الصيف الماضي.
وشدد المصدر على أن الشناوي مُستمر مع الفريق وهو يعلم ذلك لحاجة الفريق لجهوده لاسيما وأن الاهلي يتطلع للحفاظ على القوام الأساسي في الفترة المقبلة من اجل استعادة لقب أفريقيا.
وأشار المصدر إلى أن الفريق يمتلك شريف إكرامي وهو من أفضل حُراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية وقادر على الدفاع عن عرين الفريق في أي وقت لكن هذا لا يمنع من الاحتفاظ بالشناوي أيضاً بعدما اصبح الأخير هو الحارس الأساسي للفريق.
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