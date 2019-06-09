أزمة تعاقدات بالزمالك.. ومحمود علاء مطلوب في بلجيكا

كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري

وضع الثنائى محمود كهربا والتونسى حمدى النقاز، لاعبا فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رئيس النادى فى أزمة، بعد إعلانهما الرحيل خلال الفترة الحالية، دون الانتظار لاستكمال بطولة الدورى العام، حيث أنهى "كهربا" اتفاقه مع اتحاد جدة السعودى، بينما حسم "النقاز" وجهته المقبلة، والأقرب نادى النصر، بطل الدورى السعودى، الذى يكثف المفاوضات معه.

وحصل "كهربا" على وعد من جانب إدارة الزمالك بالرحيل نهاية الموسم الجارى وإلا سيتم تعديل عقده مع الفريق والمساواة مع طارق حامد وفرجانى ساسى.

"كهربا" يشترط...