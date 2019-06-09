اليوم.. صاروخ ماديرا يصطدم بضخرة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا

ريهام بكير يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بمواجهة مثيرة بين المنتخبين البرتغالي والهولندي في نهائي البطولة على استاد «الدراجاو» بمدينة بورتو البرتغالية. وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم أن طاقم تحكيم المباراة يضم الاسباني البرتو مايينكو حكمًا للساحة ويعاونه كل من روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستى خيميني . قبل المباراة الافتتاحية، احتل المنتخب المستضيف البرتغال التصنيف السابع عالميًا، بينما احتلت هولندا المركز السادس عشر. وفي...

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