فوز ثالث تواليا لإيطاليا وانتصار ثالث لبلجيكا

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حقق منتخب إيطاليا لكرة القدم السبت فوزا ثالثا على التوالي على حساب مضيفه اليوناني 3-صفر ضمن منافسات المجموعة العاشرة المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وسجل نيكولو باريلا (23) ولورنتسو إينسينيي (30) وليوناردو بونوتشي (33) الأهداف.

على الملعب الأولمبي في أثينا، سيطر الإيطاليون على المجريات بنسبة كبيرة دون تهديد مباشر لمرمى الحارس فاسيليوس باركاس، وجاء الهدف الأول بعد انتصاف الشوط الأول إثر اختراق من الجهة اليمنى لأندريا بيلوتي الذي أعاد كرة خلفية فتابعها دونما إبطاء نيكولو باريلا المندفع من الخلف بيمناه في قلب المرمى (23).

وأضاف لورنتسو إينسينيي الهدف الثاني بعد أن استثمر تمريرة متقنة من فيديريكو كييزا (30).

وعزز ليوناردو بونوتشي بالهدف الثالث من متابعة رأسية لكرة رفعها إيمرسون من الجهة اليسرى استقرت على يسار الحارس باركاس (33).

وفي الشوط الثاني، سنحت لأيطاليا أكثر من فرصة لزيادة الغلة، ابرزها لكييزا من كرة خلفية أرسلها له بيلوتي فتابعها متسرعا من مسافة قريبة لتذهب عاليا نحو المدرجات (81).

وفي المجموعة ذاتها، فازت فنلندا على ضيفتها البوسنة بهدفين نظيفين سجلهما تيمو بوكي (56 و68) لتصبح ثانية برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليونان والبوسنة.

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وحققت أرمينيا فوزها الأول على حساب ليشتنشتاين 3-صفر.

شاهد ملخص لمباراة إيطاليا واليونان

- انتصار ثالث تواليا لبلجيكا -

وكانت بلجيكيا من بين المنتخبات التي حققت ثلاثة انتصارات متتالية بعد فوزها اليوم على ضيفتها كازاخستان بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها درايس مرتنز (11) وتيموثي كاستاني (14) وروميلو لوكاكو (50).

وعززت بلجيكا صدارتها للمجموعة التاسعة بفارق ثلاث نقاط أمام روسيا التي اكتسحت ضيفتها سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة خمسة منها لأرتيم دزيوبا.

وأعطت النتيجة الكبيرة أفضلية فارق الأهداف لروسيا على اسكتلندا التي حققت فوزها الثاني أيضا بعدما تغلبت بصعوبة كبيرة على ضيفتها قبرص بهدفين للاعب وسط ليفربول الإنكليزي أندرو روبرتسون (61) وأوليفر بوركي (89) مقابل هدف ليوانيس كوسولوس (87).



شاهد ملخص لمباراة بلجيكا وكازاخستان