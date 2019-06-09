شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعم خالد جلال بـ"مكالمة" رغم السير الذاتية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة الكرة بالزمالك بعض السير الذاتية لمدربين أجانب بعد رحيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق عن قيادة الأبيض وتولى خالد جلال المسئولية الفنية ويوجد مقترح داخل القلعة البيضاء بشأن استقدام مدرب أجنبى لقيادة الأبيض فى المباريات الحاسمة فى بطولة الدورى والمتبقية للفريق أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والتى يحتاج فيها الأبيض للفوز بها من أجل التتويج بلقب البطولة وهو المقترح الذى لم يحسمه المجلس الأبيض، خاصة فى ظل ثقة مرتضى منصور رئيس النادى فى خالد جلال المدير الفنى الحالى للفريق.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مرتضى منصور حرص على التواصل هاتفياً مع خالد جلال عقب التعادل الأخير أمام حرس الحدود بنتيجة 1 / 1 فى الدورى وأكد له أنه يثق فى قدراته وقيادته للأبيض نحو التتويج باللقب وإنه يعلم أن تذبذب مستوى الفريق جاء بسبب الإصابات التى ضربت الصفوف نتيجة تعرض الأساسيين لحالة من الإجهاد لعدم تطبيق السويسرى جروس مدرب الفريق السابق لسياسة التدوير خلال فترة توليه المسئولية الفنية واعتماده على ما لا يزيد عن 15 لاعبا للمشاركة هذا الموسم ما أدى إلى تأثر الفريق بسياسته خلال الفترة الأخيرة والتعثر فى بطولة الدورى التى يحتل صدارتها الأهلى برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك فيما يحتل للأخير المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مواجهات فى البطولة.