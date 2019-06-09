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اكتمال صفوف المنتخب الوطنى اليوم بانضمام صلاح والننى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتمل صفوف المنتخب لأول مرة اليوم بانضمام محمد صلاح ومن قبله محمد النني، بعد أن وافق المكسيكى خافيير أجيرى على انضمام  صلاح نجم ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى منتصف الأسبوع الجارى لمعسكر الفراعنة.

وأكد أجيرى للجهاز المعاون أن صلاح والننى طلبا فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب، عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى مطلع الشهر الحالى، خاصة أن الثنائى جاهز من الناحية الفنية والبدنية.

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