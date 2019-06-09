شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغير أجيرى طريقة لعب المنتخب بعد انضمام عبد الله السعيد ووليد سليمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعض الخطط الفنية والتكتيكية التى سيتدرب عليها فى المعسكر الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وعقد أجيرى أكثر من جلسة مع معاونيه، لاختيار طريقة اللعب الأنسب للفراعنة فى البطولة وإمكانية تغييرها وفقا لسير كل مباراة، ويفضل المدرب المكسيكى الاعتماد على طريقة لعب 3/3/4، التى يؤدى بها طوال الفترة الماضية مع المنتخب، إلا أنه فى بعض الأحيان يلجأ لتغييرها ويعتمد على 3-4-3 أو 2-4-4، حيث يتميز أجيرى بالمرونة التكتيكية.. ومع تفكير الخواجة فى بعض اللاعبين الكبار للمنتخب أمثال عبد الله السعيد ووليد سليمان، فهناك مناقشات تدور داخل الجهاز الفنى لتغيير الطريقة إلى 4/2/3/1، للاستفادة من إمكانات وخبرات عبد الله السعيد.

كما يناقش أجيرى مع معاونيه إمكانية تغيير طريقته وأسلوبه فى مباريات الدور الأول من البطولة إلى طريقة لعب 4-1-4-1، حيث يستغل الثنائى المساند للاعب الوسط المدافع فى الناحية الهجومية مع منح حرية لظهيرى الجنب فى التقدم بالتبادل لاستغلال المساحات فى دفاعات المنافسين، لاسيما وأن المنتخب الوطنى يتفوق فنيا وبدنيا على فرق المجموعة وهى الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوى، وعند التحول للدفاع تتغير طريقة لعب أجيرى ليعود للطريقة الأساسية، وهى 4-3-3، التى تعتمد على مساندة ثلاثى الوسط لرباعى الدفاع لزيادة الكثافة العددية فى منطقة الدفاع.