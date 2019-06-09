تعرف على توقيت وديتي المنتخب الأوليمبي مع أوزبكستان

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن توقيت وديتي الفراعنة مع أوزبكستان، المقررإقامتهما اليوم وبعد غدٍ الثلاثاء بأوزبكستان.
قال غريب لـ "الوفد"، إن المباراة الأولى ستقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، أما المباراة الثانية فتقام في السادسة والنصف مساءً.
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