رياضة | نجما الزمالك يقتربان من الرحيل للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما الزمالك يقتربان من الرحيل للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الثنائى محمود كهربا و حمدى النقاز، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأبلغ الثنائي رئيس الزمالك بقرارهما، وتوصل كهربا لاتفاق مع مسئولي فريق اتحاد جدة السعودي، بينما حسم النقاز موقفه بالانتقال للعالمي بطل الدوري النصر، والذي وافق على طلبات الدولي التونسي من أجل الحصول على خدماته في الصيف.

وكان "كهربا" قد حصل على وعد من جانب إدارة الزمالك بالرحيل نهاية الموسم الجارى وإلا سيتم تعديل عقده مع الفريق والمساواة مع طارق حامد وفرجانى ساسى.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة.