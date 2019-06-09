رياضة | جاريث بيل يصدم زيدان وريال مدريد بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يصدم زيدان وريال مدريد بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب اللاعب الويلزي لريال مدريد الإسباني " جاريث بيل" البقاء في النادي الملكي خلال الموسم القادم، وعدم الرحيل عن الميرنجي، رغم معرفته الكاملة أنه خارج حسابات المدير الفنى الفرنسي للفريق زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيل طلب من إدارة النادي عدم سماع أى عروض له طلب البقاء لانه لا ينوي الرحيل هذا الصيف.

ماركا" أن بيل طلب من النادي عدم الاستماع إلى العروض التي ستصل إليه هذا الصيف، وأنه سيكون متواجداً في قائمة النادي الملكي استعداداً للموسم المقبل وأنه لن يرحل كما كان يطلب من قبل.

وتوج بيل بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ولقب هداف الدوري موسم 2017/2018، كما حقق لقب الدوري مرة واحدة ولقب كأس العالم للأندية 4 مرات.