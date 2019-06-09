رياضة | نجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الدولي المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، دائرة اهتمامات فريق نورنبيرج الألماني، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، عن وجود اهتمام قوي من جانب مسئولي نادي نورنبيرج الألماني لضم وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة الألمانية، أن مدرب فريق نورنبيرج، أبدى اهتمامه بضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتواجد حاليا وردة في معسكر الفراعنة استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2019، ويعد اللاعب من الركائز الأساسية التي يعول عليها المكسيكي أجيري مدرب المنتخب.