رياضة | بيدرو يكشف عن سؤال هازارد له قبل انتقاله لمدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيدرو يكشف عن سؤال هازارد له قبل انتقاله لمدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏بيدرو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إن هازارد بمستوى أولئك اللاعبين الحاسمين الذين يلعبون دورًا قياديًا كلما لعبوا، ويستطيعون حسم المباريات بمفردهم في اللحظات الحاسمة.

ونجح نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد من فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

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وقال بيدرو في تصريحات صحفية : "‏ستكون سنةً عظيمة بالنسبة له، وإنه أحد أفضل اللاعبين بالعالم، ولاعبٌ حاسم ومن طرازٍ رفيع، وسيلعب دورًا كبيرًا في ريال مدريد".

وتابع : "‏هازارد سألني بعض الأسئلة ولاسيما حيال كيفية معيشتنا في اسبانيا، وإنه متحفز جدًا ومتحمس ويعلم أنه في وضعٍ يُمكنه من تحقيق إنجازات كبيرة".

يذكر أن بيدرو لعب سنوات طويلة مع نادي برشلونة الإسباني، قبل أن ينتقل إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.