شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب.. ويعد بمفاجآت ضخمة للفوز بالبطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبى المنتخب الوطنى الجهاز الفنى بإسعاد الملايين من الشعب المصرى بالفوز ببطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق فعالياتها يوم 21 من الشهر الجارى ولتحفيز اللاعبين ونقل رسالة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة وكافة أفراد الشعب المصرى بأن الجميع يقف خلف المنتخب أملا فى إضافة النجمة الثامنة خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر وأن الدولة لم تدخرا جهدا من حيث تجهيز الإنشاءات والناحية التنظيمية وهو ما يؤكد على خروج البطولة بأبهى صورة تليق بمكانة مصر وأن الفرحة ستكتمل بالتتويج باللقب.

ووعد صبحى اللاعبين بمفاجأة سارة وضخمة حال الفوز بالبطولة، كما وعد الجهاز الفنى بقيادة أجيرى بالعمل مع اتحاد الكرة على تلبية كافة مطالبه خلال الفترة المقبلة معربا عن تفاؤله بالمجموعة المميزة من اللاعبين فى الدورى المحلى أو المحترفين بالخارج مُضيفاً أنهم قادرون بخبراتهم المتنوعة على تحقيق كأس البطولة للمرة الثامنة فى تاريخهم، وأشاد صبحى بمحمد صلاح، مشيرا إلى أن انضمامه إلى المعسكر بعد انتهاء راحته السلبية سيساهم فى رفع المعنويات خاصة أن آخر مواجهاته مع ليفربول توج ببطولة اوربا، وأن أمم إفريقيا ستكون اول بطولة رسمية يشارك بها وأنه يثق فى أن صلاح سيحمل كأس التتويج للمرة الثانية فى أقل من شهرين.