شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل رئيسا للاتحاد السعودي بـ« التزكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

أعلنت لجنة الانتخابات القائمة الأولية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد القدم في دورته الرابعة 2019.

وأوضح بيان اللجنة أن ملف المرشح ياسر المسحل هو الملف الوحيد مكتمل الشروط في السباق الانتخابي لرئاسة مجلس إدارة اتحاد القدم.

وقالت اللجنة: «تقدم للجنة 5 مترشحين على التفصيل التالي: 2 قائمة انتخابية، و3 بدون قائمة انتخابية».

وأوضحت: «قامت اللجنة بفحص وتدقيق كافة ملفات المترشحين، وبعد اطلاعها على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات فإن من استوفوا الشروط المطلوبة قائمة انتخابية واحدة هي:

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ياسر المسحل «رئيسا»، خالد بن عواض الثبيتي «نائبا»، وعضوية كل من أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد بن مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النصر، ونعيم البكر.

وأكدت اللجنة على «حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض خلال الفترة من الـ11 صباح اليوم (الأحد) إلى الـ5 مساء يوم بعد غد (الثلاثاء)».

وفي شأن متصل، أعلنت لجنة الانتخابات القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية والتصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد القدم في دورته الرابعة.

وضمت القائمة 42 ناديا و2، يمثلون روابط دوري الأندية المحترفة و3 يمثلون اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إذ سيتم تزكية المرشح ياسر المسحل وأعضاء مجلس إدارته في الجمعية العمومية.