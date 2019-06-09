شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لرئاسة الأندية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)، سامي المغامسي (المدينة المنورة)، فلاح القحطاني (الرياض) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)، إبراهيم الركيان (بريدة)، عيسى الدوسري (الخبر)، رمضان المتعب (حفر الباطن)

تشهد الرياضة السعودية مرحلة جديدة من خلال تطبيق الانتخابات واختيار رؤساء وأعضاء مجالس الأندية، بعد فتح باب الترشح وقيد الناخبين اليوم (الأحد) من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة العاشرة مساءً، وبحضور مندوب من مكتب هيئة الرياضة، وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين من يوم الأربعاء القادم، وحتى يوم الجمعة القادمة، على أن يتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم السبت القادم فقط، ومن ثم النظر في الطعن من 13 حتى 15 من شهر شوال الجاري، على أن يتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الأربعاء 16حتى يوم الخميس 17 من الشهر ذاته، على أن يكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم السبت 19 من الشهر نفسه ليوم واحد فقط، فيما سيتم الطعن في إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الأحد 20 شوال الجاري، على أن يتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية من يوم الإثنين 21 حتى يوم الثلاثاء22 من الشهر ذاته، ومن ثم اعتماد مجلس الإدارة من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة، «الخليج 365 » رصدت آخر مستجدات المرشحين لرئاسة الأندية:

اتفاق نصراوي على آل سويلم

يستعد رئيس نادي النصر المكلف سعود آل سويلم لتجهيز ملفه بشكل كامل ليتم تقديمه في الانتخابات التي ستفتح أبوابها اليوم (الأحد)، بعد نجاحه في تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من آل سويلم أنه لن تكون هنالك تغييرات كبيرة على أعضاء مجلس إدارته الحالي.

واستبعدت المصادر ذاتها تقدم مرشح آخر للسباق على رئاسة النادي العاصمي بعد اتفاق النصراويين على آل سويلم لقيادة دفة العالمي في الفترة القادمة، إذ من المتوقع تزكيته لفترة 4 سنوات قادمة، بعد استيفائه جميع الشروط التي حددتها اللائحة الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرياضة.

3 يتنافسون على الزعيم

من جانب آخر، وفي الوقت الذي يبدأ فيه فتح باب الترشح لرئاسة نادي الهلال، هناك 3 أسماء بارزة أكدت في وقت سابق أنها ستتقدم للترشح، وهم فهد بن نافل، وفواز المسعد، وبدر الحماد، ويُعد فهد بن نافل المساعد التنفيذي لرئيس المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمملكة القابضة هو الأبرز والأقرب للترشح، وذلك بدعم من الأمير الوليد بن طلال.

الحائلي يترشح لرئاسة العميد

من جهة أخرى، أن يتقدم رئيس نادي الاتحاد السابق وعضو شرفه الحالي أنمار الحائلي للترشح لرئاسة العميد، بعد أن جهز ملفا انتخابيا يسهم في دعم استقرار مسيرة نادي الاتحاد في السنوات الأربع القادمة، وحرص الحائلي على عقد اجتماعات خاصة مع عدد من رجالات العميد للاستفادة من خبراتهم في المرحلة القادمة، إذ سيضم الحائلي عددا من الأسماء الاتحادية التي تملك الفكر والمال، من أجل تنفيذ مهمات عمله في النادي بشكل احترافي، بعد أن أعلنت هيئة الرياضة كافة التفاصيل المتعلقة بمجالس الأندية، ويطمح الحائلي في تقديم عمل يسهم في عودة العميد لمنصات التتويج محليا وآسيويا والوصول للعالمية في حال فوزه برئاسة نادي الاتحاد.

الزامل والدبل الأقرب للرئاسة

من جهة ثانية، بدأ مساعد الزامل رئيس نادي القادسية المكلف، تحركاته من أجل الترشح لرئاسة النادي لأربع سنوات قادمة، إذ ينوي الدخول بمجموعة أسماء جديدة، تختلف عن المجموعة السابقة التي عمل معها خلال تكليفه برئاسة النادي خلال الموسم الماضي، ويتوقع أن يستعين الزامل بأسماء شابة في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عضوين أو ثلاثة من إدارته السابقة، في حين ظهر اسم لاعب الفريق السابق الدكتور خالد الدوسري للترشح لرئاسة نادي القادسية بعد مطالبات بترشيحه من قبل عدد من القدساويين، واستبعد القدساويون دخول الرئيس السابق معدي الهاجري في المنافسة على كرسي رئاسة النادي لعدم رغبته مرة أخرى العمل في المجال الرياضي.

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وفي الطرف الآخر نادي الاتفاق، إذ حرص أعضاء شرفه برئاسة عبدالرحمن الراشد، بالزج بخالد الدبل لرئاسة النادي لأربع سنوات قادمة، ودعمه ماديا ومعنويا خصوصا أن أغلب أعضاء الشرف يرون انه الاسم المتفق عليه من قبل أغلب رجالات الاتفاق، في حين ينتظر أن يعلن عدنان المعيبد عن ترشحه لرئاسة نادي الاتفاق، خصوصا أنه يحظى بدعم جماهيري غير مسبوق خلال الفترة الحالية، وتحديداً من قبل الأصوات المطالبة بتغيير الدبل.

سباق على رئاسة الرائد

على صعيد آخر، يستعد رجل الأعمال منصور العشاب لتقديم ملفه الانتخابي من أجل الدخول في سباق الترشح لرئاسة نادي الرائد، وفق بيان أصدره العشاب حدد رغبته بالترشح لرئاسة رائد التحدي، إلى جانب العميد متقاعد يوسف التويجري.

في الوقت الذي ينتظر رئيس النادي السابق الشرفي الحالي خالد السيف ماذا ستؤول إليه الأمور، بعد أن رشح نفسه في وقت سابق ووجد دعما شرفيا غير عادي، بيد أن شرط الحصول على الشهادة الجامعية قد يقف حائلا دون تحقيق رغبته بالوصول لكرسي الرئاسة، إذ يحمل السيف مؤهل الثانوية العامة، وهو الأمر الذي قد يبعده عن الدخول في سباق الرئاسة، رغم خبرته العريضة بالنادي التي تتجاوز 35 عاما قضاها بين محب للنادي وعضو شرف فاعل ونائب رئيس في عدد من الإدارات، وأخيرا رئيسا لمجلس إدارة النادي لعام واحد 1430، وربما تحمل الأيام القادمة اسم مرشح جديد.

من جهته، أكد المرشح خالد السيف أنه عازم على ترشيح نفسه، مشيرا إلى أن ملفه الرئاسي مكتمل من جميع النواحي، إذ يتضمن الطاقمين الإداري والفني، إلى جانب اللاعبين المحليين والأجانب، موضحا أنه سيكشف عنهم بعد انتهاء الجمعية العمومية غير العادية في حال فوزه بكرسي الرئاسة.

يشار إلى أنه في حال عدم تقدم أحد للرئاسة عدا السيف، فسيتم في هذه الحالة إسقاط شرط الحصول على الشهادة الجامعية بموجب صلاحيات رئيس الهيئة العامة للرياضة.

الهويدي يترشح في السماوي

على صعيد ثانٍ، أعلن رئيس الباطن الحالي الأستاذ ناصر الهويدي ترشحه لرئاسة النادي للفترة القادمة، ويعتبر الهويدي الرئيس الذهبي للسماوي إذ تحقق خلال فترة رئاسته العديد من الإنجازات التي كان أبرزها صعود الفريق الأول بالنادي من دوري الدرجة الثالثة (المناطق) حتى الوصول إلى الدوري الممتاز الذي قضى فيه الفريق 3 سنوات متتالية، كما وصل الفريق من خلاله إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تحقق أثناء رئاسته صعود الفئات السنية أولمبي وشباب وناشئين وبراعم إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، ويعتبر الهويدي من الرياضيين البارزين في الوسط الرياضي، إذ يمتلك الخبرة الإدارية الكبيرة في المجال الرياضي وسبق له الانضمام لعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم ورأس بعثة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم 2011م في البرازيل.

«اللوائح» تبعد الحربي عن أحد

وأخيرا بات في حكم المؤكد عدم ترشح رئيس نادي أحد الحالي سعود الحربي لفترة جديدة في ظل عدم مطابقته لشروط اللوائح، وكذلك عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق محمد العلوي. وكانت هناك رغبة من محبي النادي الأحدي باستمراره بغض النظر عن هبوط فريق القدم إلى الدرجة الأولى، خصوصا أن الفريق الأول لكرة السلة حصد البطولات خلال الموسمين السابقين، وكذلك فرق الفئات السنية، وتم تأسيس قاعدة قوية على مستوى قطاعي الشباب والناشئين لكرة القدم، وإنشاء وتجهيز مرافق ومبانٍ سكنية للمدربين واللاعبين (27 وحدة سكنية)، إضافة إلى ترتيب مرافق النادي وتجهيزها بشكل مميز. وحسب مصادر خاصة في لـ«الخليج 365»، فإن عضو مجلس الإدارة عبدالله اليوسف، وعضو شرف النادي المهندس ممدوح الردادي، أبرز المرشحين لرئاسة النادي. فيما أكد نائب رئيس النادي السابق فايز عايش الأحمدي والرئيس السابق علي فودة أن الرئيس الحالي سعود الحربي من أفضل الرؤساء الذين مروا على النادي، ويعتبر عدم استمراره خسارة، خصوصا بعد أن قدم الكثير للنادي بغض النظر عن هبوط فريق القدم إلى الدرجة الأولى، إلى جانب بعض الإنجازات التي تحققت للنادي في عهده في مختلف الألعاب، إذ يعد الحربي من المكتسبات التي ستظل علامة بارزة في تاريخ النادي.