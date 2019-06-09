شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيل.. بطل «سوبر شوداون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نايل قحطان (جدة) يعيش نجم WWE السعودي منصور الشهيل فرحة كبرى بعد تغلبه على 50 نجما وتحقيق الانتصار في الحدث الرئيسي «سوبر شوداون» الذي أقيم على أرضية استاد الجوهرة بجدة أمس الأول (الجمعة)، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة.

يعيش نجم WWE السعودي منصور الشهيل فرحة كبرى بعد تغلبه على 50 نجما وتحقيق الانتصار في الحدث الرئيسي «سوبر شوداون» الذي أقيم على أرضية استاد الجوهرة بجدة أمس الأول (الجمعة)، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة.

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