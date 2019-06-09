شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا والبرتغال تفكران باستضافة مونديال 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بورتو(أ ف ب)

أعلن الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم أمس أنهما يدرسان إمكانية تقديم ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 من دون المغرب الذي اعتبر حتى وقت قريب أحد الشركاء المحتملين. وجاء في بيان مشترك «بعد عقد عدة اجتماعات في الأسابيع الماضية، يؤكد الاتحادان في إسبانيا والبرتغال أنهما شرعا في دراسة وتحليل إمكانية تقديم ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030». وأضاف البيان «الاتحادان معا يريدان انتهاز الفرصة من أجل التأكيد أن حكومتي البلدين على اطلاع تام عما يجري، لأنهما ستلعبان دورا أساسيا في تطوير البلدين». ويأتي هذا الإعلان بعد أن اقترح رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز في تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل ملف ترشيح يضم بلاده والبرتغال والمغرب. لكن لشبونة ومدريد غيرتا على ما يبدو موقفهما من أجل التركيز على عرض من دون المغرب. وكان البلدان ترشحا لاستضافة كأس العالم مرتين عامي 2018 و2022 من دون أن يصيبا نجاحا. وأعربت أربع دول من أمريكا الجنوبية هي الأوروغواي والأرجنتين والبارغواي وتشيلي عن نيتها تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نسخة 2030، وكذلك الثلاثي الأوروبي اليونان ورومانيا وصربيا، فضلا عن بريطانيا مع جمهورية أيرلندا. وستعرف هوية الدولة أو الدول المنظمة لهذه النسخة عام 2022 على هامش مونديال قطر.