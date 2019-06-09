شكرا لقرائتكم خبر عن بداية واعدة للفرنسيات في المونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باريس (أ ف ب)

حقق منتخب فرنسا في كرة القدم للسيدات بداية واعدة في المونديال الذي تستضيفه فرنسا حتى 7 يوليو القادم، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 4-صفر في المباراة الافتتاحية الجمعة على ملعب بارك دي برانس، العائد لنادي باريس سان جرمان وبمدرجات شبه ممتلئة، افتتح المنتخب المضيف التسجيل مبكرا عبر يوجين لو سوميه في الدقيقة التاسعة.

وأنهى المنتخب صاحب الأرض الشوط الأول بثلاثية بعدما أضافت ويندي رينار هدفين من رأسيتين (35 و45+2).

وفي الشوط الثاني، اختتمت قائدة المنتخب أماندين هنري المهرجان بتسجيلها الهدف الرابع قبل خمس دقائق من صافرة نهاية المباراة، ويشارك في المسابقة 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات.