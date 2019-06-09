شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل الشناوي للدورى الروسى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة فكرة رحيل محمد الشناوي حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق لجهوده مهما كانت الإغراءات، ورغم أن تقارير إعلامية قد ذهبت إلى أن الشناوي مطلوب في نادي سيسكا موسكو الروسي لكن إدارة الأهلي رفض الفكرة من الأساس، خاصة أن الشناوي من دعائم الفريق الأساسية خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365": لم نتلق عروضاً رسمية لضم الشناوي لكننا نعلم أنه مطلوب في عدة أندية خارجية، موضحاً أن الشناوي محط اهتمام عدة أندية منذ فترة طويلة وتحديداً منذ مشاركته مع المنتخب الأول بمونديال روسيا الصيف الماضي.

وشدد المصدر على أن الشناوي مُستمر مع الفريق وهو يعلم ذلك لحاجة الفريق لجهوده لاسيما وأن الأهلي يتطلع للحفاظ على القوام الأساسي في الفترة المقبلة من أجل استعادة لقب أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن الفريق يمتلك شريف إكرامي وهو من أفضل حُراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وقادر على الدفاع عن عرين الفريق في أي وقت لكن هذا لا يمنع من الاحتفاظ بالشناوي أيضاً بعدما اصبح الأخير هو الحارس الأساسي للفريق.