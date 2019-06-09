شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب انتهاء الدورى.. 4 لاعبين بدون بصمات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انتهاء الدورى المصرى ضمت قائمة الأهلى هذا الموسم الكثير من اللاعبين الذين لم يكن لهم دور يذكر، ومنهم من خرج إعارة فى بداية الموسم وعاد مرة أخرى، بجانب وجود بعض الحالات كانت ضمن القائمة من البداية، ورغم ذلك لم يكن لديها أى دور، وفى السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين.

مؤمن زكريا

يعتبر مؤمن زكريا غير مقيد بالقائمة فى الوقت الحالى، بعد أن خرج للإعارة فى أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ثم عاد بعد أيام من فسخ إعارته، ولم يكن له أى بصمة تذكر مع الفريق هذا الموسم، حيث إنه عاد للقلعة الحمراء فى بداية الموسم الحالى بعد انتهاء إعارته بنادى أهلى جدة السعودى، لكن لم يعتمد عليه الجهاز الفنى بسبب أزمة تجديد عقده، ومع قدوم المدرب الأوروجويانى خرج من الحسابات الفنية تماما، حتى قرر الخروج إعارة لنادى أحد السعودى وعاد بعد أن تم فسخ العقد وينتظر حتى فتح باب القيد للموسم الجديد للمشاركة مع الفريق.

رامي ربيعة

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غاب مدافع الأهلى عن صفوف الفريق بسبب الإصابة لمدة عام تقريبا ً، حيث إنه أصيب فى يناير 2018 وعاد فى يناير 2019، ورغم شفائه من الإصابة، إلا أن لاسارتى لم يعتمد عليه سوى كبديل فى بعض المباريات ولعدة دقائق قليلة، لذلك ليس لربيعة أى بصمة تذكر مع الفريق فى الموسم لجارى الذى قارب على النهاية.

عمرو جمال

مهاجم الأهلى الحالى عاد إلى القلعة الحمراء فى بداية الموسم بعد إنتهاء فترة إعارته بنادى هسلنكى الفنلندى، وكان قريبا من الرحيل مرة أخرى لكنه لم يجد عرضا مناسبا ليبقى فى صفوف الأهلى لكن تم وضعه على قائمة الإنتظار ليخرج من حسابات الجهاز الفنى، خصوصا وأنه بذلك لن يكون متاحا للعب مع الفريق، وفى الانتقالات الشتوية الماضية تم إضافته على القائمة وبدأ الجهاز الفنى فى تجهيزه للعودة إلى المباريات مرة أخرى، لكنه تعرض إلى إصابة عضلية أخرت عودته، حيث إنه مازال يخضع فى الفترة الحالية لجلسات علاج وتأهيل.

محمد نجيب

تعرض محمد نجيب، مدافع الفريق الحالى، لإصابة فى ركبته خلال ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا العام الماضى أمام فريق حوريا كوناكرى الغينى، وأجرى عملية جراحية فى الركبة غاب على إثرها عن المباريات حتى بدايات العام الحالى، ورغم أنه شفى منذ فترة طويلة وأصبح جاهزا للمباريات إلا أن لاسارتى لا يعتمد عليه ويخرجه دائما من حساباته الفنية، نظرا لاعتماده على الثنائى أيمن أشرف وياسر إبراهيم أو سعد سمير قبل اصابته، ليكون بذلك ليس له أى بصمة تذكر لنجيب مع الفريق خلال الموسم الحالى.