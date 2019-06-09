شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب زيمبابوى يصل القاهرة الثلاثاء المقبل استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة منتخب زيمبابوى إلى القاهرة مساء الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادا لضربة البداية أمام منتخب مصر يوم 21 يونيو باستاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم معهما أوغندا والكونغو الديمقراطية.
كما يصل أيضا منتخب نيجيريا يوم ١١ يونيو لإقامة معسكر مغلق بالإسكندرية حتى موعد مباراته الأولى والمقرر لها 22 يونيو أمام بوروندي.
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