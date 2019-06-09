شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يُحقق الزمالك سيناريو الكونفدرالية أمام الأهلى بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انحصرت المنافسة على لقب الدورى بين الأهلى والزمالك، حيث تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك، فيما يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

وجاء تعثر الزمالك فى الدورى بتعادله أمام الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز، ثم التعادل مع حرس الحدود، بالنتيجة نفسها فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 ليعيد إلى جماهير الأبيض مشهد الكونفدرالية، حيث لم يكن هذا التعثر الأول الذى يتعرض له الأبيض هذا الموسم، حيث سبق وأن تعثر الفريق فى مبارياته بدور المجموعات بالكونفدرالية، قبل أن ينجح فى تخطى عقباته والتتويج باللقب القارى لأول مرة فى تاريخه بالقلعة البيضاء، ويستعرض ”الخليج 365” كيف تخطى الأبيض تعثره فى الكونفدرالية قبل استئناف مبارياته فى الدورى.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 68 نقطة، بعد فوزه فى 20 مباراة وتعادله فى 8 لقاءات وهزيمته فى 3 مباريات، ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، أى أن أعلى نقطة يمكنه الوصول لها فى حال الفوز فى جميع مبارياته هى 77 نقطة وهى الفرصة التى تؤهله للفوز بالدورى على حساب الفريق الأحمر حيث سيتساوى وقتها مع الأحمر فى النقاط حال فوز الأخير على المقاولون ولكن سيتفوق الأبيض على الأهلى فى المواجهات المباشرة.

حقق الزمالك الفوز على الجونة فى مباراة الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الدولى التونسى فرجانى ساسى وعمر السعيد ومحمود كهربا.

كما حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين دون رد، أحرزهما عمر السعيد ويوسف أوباما.

إلا أن الزمالك تعادل سلبيا مع الأهلى فى مباراة القمة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز فى الدور الأول.

وماذا فعل الزمالك فى تعثر الكونفدرالية؟

سبق وأن تعثر الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على القطن التشادى بنتيجة 7 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ32، فيما فاز على اتحاد طنجة المغربى بنتيجة 3/1 فى مباراتى دور الـ32 مكرر من البطولة الأفريقية، إلا أنه تعرض للهزيمة فى الجولة الأولى من دور المجموعات أمام جورماهيا الكينى، بنتيجة 4/2.

ثم تعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بهدف لكل فريق، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثانية من دور المجموعات.

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ثم تعادل أيضًا على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو الأنجولى بهدف لكل فريق، ليتذيل مجموعته برصيد نقطتين فقط، ويصبح أمامه فرصة وحيدة للتأهل للدور التالى وهى الفوز فى مبارياته الثلاثة التالية فى دور المجموعات أو الفوز فى مباراتين والتعادل فى الأخرى على أقل تقدير لضمان التأهل.

بالفعل فاز الزمالك فى الجولة الرابعة خارج ارضه على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف دون رد، ليقترب من هدفه ويرفع رصيده إلى 5 نقاط.

استكمل الزمالك انتصاراته بالفوز على جورماهيا الكينى فى برج العرب بالإسكندرية، بأربعة أهداف دون رد، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

وأخيرًا تعادل الزمالك خارج ملعبه مع نصر حسين داى الجزائرى سلبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 لقاءات والهزيمة فى مباراة واحدة، مسجلاً 9 أهداف فيما استقبل 6 أهداف أخرى.

تأهل الزمالك ليواجه فريق حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية واستطاع تخطيه بهدف دون رد، احرزه فى مباراة العودة على ستاد الجيش بالسويس، بعد أن تعادل سلبيا مع الفريق المغربى فى ملعب أدرار بأغادير.

ثم تأهل من دور نصف النهائى على حساب النجم الساحلى التونسى، بعدما فاز عليه ذهابا بهدف دون رد، وتعادل سلبيا فى مباراة العودة التى أقيمت على الملعب الأولمبى بسوسة.

وأخيرًا توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بعدما هُزم فى مباراة الذهاب بالملعب البلدى ببركان بهدف دون رد، قبل أن يفوز إيابا بالنتيجة نفسها ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض بنتيجة 5/3.

وسيكون الزمالك فى حاجة إلى سيناريو بطولة الكونفدرالية وتحويل تعثره إلى انتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له فى الدورى من أجل التتويج بلقب البطولة.