رياضة | مانشستر يونايتد يرغب في تجديد عقد لينجارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرغب في تجديد عقد لينجارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تجديد عقد لاعبه جيسي لينجارد لاعب خط وسط الفريق، خلال الفترة القادمة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏صن سبورت، إن مانشستر يونايتد يقدم عرضاً لتجديد عقد جيسي ‎لينجارد براتب أسبوعي يصل لـ 130 ألف جنيه استرليني، بالرغم من تبقي سنتين في عقده الحالي.

ويريد مانشستر يونايتد في الحفاظ على لاعبه قبل إنتهاء عقده بفترة طويلة، لعدم تكرار خطأ تجديد بعض عقود اللاعبين في السنوات الأخيرة.