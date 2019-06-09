رياضة | عمرو أديب معلقا على أزمة الأهلي واتحاد الكرة: مين بطل الدوري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو أديب معلقا على أزمة الأهلي واتحاد الكرة: مين بطل الدوري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح الإعلامي عمرو أديب، تساؤلا حول ما يمكن حدوثه في حالة انسحاب النادي الأهلي من بطولة الدوري المصري، وذلك بعد خلافات مع اتحاد الكرة بشأن إدارة المسابقة، و"عدم تكافؤ الفرص".

وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر": "لو الأهلي قرر ميكملش الدوري نعمل إيه؟".

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وأكمل: "بدّعي إن محدش سأل السؤال دا، ولا أسأله بصفتي زملكاوي، ولكن كمواطن مصري؟".

واعتبر أن الأهلي هو المرشح للفوز بالدوري بنسبة 70%، معقبًا: " لو قرر الانسحاب، هنعمل إيه؟ المسألة مش سهلة".