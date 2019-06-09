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رياضة | عمرو أديب معلقا على أزمة الأهلي واتحاد الكرة: مين بطل الدوري؟

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طرح الإعلامي عمرو أديب، تساؤلا حول ما يمكن حدوثه في حالة انسحاب النادي الأهلي من بطولة ، وذلك بعد خلافات مع اتحاد الكرة بشأن إدارة المسابقة، و"عدم تكافؤ الفرص".

 

وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر": "لو الأهلي قرر ميكملش الدوري نعمل إيه؟".

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وأكمل: "بدّعي إن محدش سأل السؤال دا، ولا أسأله بصفتي زملكاوي، ولكن كمواطن مصري؟".

 

واعتبر أن الأهلي هو المرشح للفوز بالدوري بنسبة 70%، معقبًا: " لو قرر الانسحاب، هنعمل إيه؟ المسألة مش سهلة".

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