رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن القيد الإفريقي في الموسم الجديد

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، مفاجئة بخصوص فترة السماح للأندية المشاركة إفريقياً الموسم المقبل في القيد إفريقياً.

وكتب، شوبير :"الاتحاد الإفريقي في طريقه الي مد فتره القيد إفريقيا.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري، سوف تنتهي عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، مما سيؤدي لأزمة في القيد الإفريقي للأندية التي ستشارك إفريقياً الموسم المقبل وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.