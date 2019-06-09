رياضة | أجيري سعيد بمعسكر برج العرب ويشدد علي الجانب البدني والنفسي للاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري سعيد بمعسكر برج العرب ويشدد علي الجانب البدني والنفسي للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، علي الإهتمام بالجانب البدني والنفسي للمنتخب من أجل ظهور الفريق بشكل جيد وبالشكل الأمثل خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأبدي أيضاً أجيري سعادته بتنظيم معسكر المنتخب في الأسكندرية ورضاه عنه وأيضاً بسبب جدية اللاعبين في المران.