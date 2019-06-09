رياضة | ماذا يحتاج تريزيجيه للسير على خطى "محمد صلاح" ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحتاج تريزيجيه للسير على خطى "محمد صلاح" ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي مواسم مميزة مع فريقه بالدوري التركي وذلك أدي لدخوله ضمن التشكيل المثالي لموسمين متتاليين، وأيضاً من أكثر لاعبي الفريق تهديفاً وصناعة، مما جعل اسم اللاعب مرتبط بأكثر من نادي في أوروبا للإنتقال إليه.

وأيضاً تريزيجيه يعد ضمن اللاعبين المؤثرين والأساسيين داخل تشكيلة منتخب مصر منذ ولاية المدير الفني السابق هيكتور كوبر، وتحديداً منذ عام 2016، ولكن ما الذي يجب أن يفعله تريزيجيه ليسير علي درب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والحاصل علي دوري أبطال أوروبا، يرصد "الخليج 365 الرياضي" أشياء علي اللاعب أن يفعلها.