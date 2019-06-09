رياضة | ماذا يحتاج تريزيجيه للسير على خطى "محمد صلاح" ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحتاج تريزيجيه للسير على خطى "محمد صلاح" ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي مواسم مميزة مع فريقه بالدوري التركي وذلك أدي لدخوله ضمن التشكيل المثالي لموسمين متتاليين، وأيضاً من أكثر لاعبي الفريق تهديفاً وصناعة، مما جعل اسم اللاعب مرتبط بأكثر من نادي في أوروبا للإنتقال إليه.
وأيضاً تريزيجيه يعد ضمن اللاعبين المؤثرين والأساسيين داخل تشكيلة منتخب مصر منذ ولاية المدير الفني السابق هيكتور كوبر، وتحديداً منذ عام 2016، ولكن ما الذي يجب أن يفعله تريزيجيه ليسير علي درب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والحاصل علي دوري أبطال أوروبا، يرصد "الخليج 365 الرياضي" أشياء علي اللاعب أن يفعلها.
1_ الإنتظار لما بعد كأس الأمم والهدوء في إتخاذ القرار
يعد تريزيجيه أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب مصر والذي يتنبأ لهم الكثيرين بتقديم بطولة مميزة خلال كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويملك تريزيجيه الأن عرضين من ليون الفرنسي وجالطة سراي التركي للإنتقال إليهم، ولكن علي اللاعب أن ينتظر لما بعد كأس الأمم التى تستحوذ علي متابعة جميع الأندية الأوروبية، فمن الممكن أن يتلقي اللاعب عروض أقوي.
2_ زيادة القدرة التهديفية دولياً
رغم أن تريزيجيه أحد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر منذ أول إنضمام له في أغسطس 2014 تحت قيادة شوقي غريب ولعبه 35 مباراة دولية إلا أن أرقام اللاعب قليلة فسجل فقط 5 أهداف كان من بينهم هدفين وديين أمام غينيا وغينيا الإستوائية وثلاث أهداف رسمية كانوا جميعاً في الفترة الأخيرة تحت قيادة أجيري أمام آي سواتيني وتونس والنيجر ولم يصنع سوي 4 أهداف.