رياضة | موعد مباراة سويسرا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN Sports بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة سويسرا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN Sports بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب سويسرا، مع منتخب إنجلترا اليوم الأحد في الساعة 3 مساءً في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الحصول على المركزين الثالث والرابع من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتتكون بطولة دوري الأمم الأوروبية من 55 منتخب أوروبي، وقسمت على ثلاثة أدوار، وتم توزيع المنتخبات إلى 4 أقسام.

Advertisements

واشتمل القسم الأول على 12 منتخب من التصنيف الأول، وأطلق عليه الدوري "أ"، وهو عباراة عن 4 مجموعات كل مجموعة 3 فرق فقط.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب سويسرا، ومنتخب انجلترا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب انجلترا، ضد منتخب سويسرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.