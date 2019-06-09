رياضة | موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN Sports بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN Sports بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف البرتغال بطل يورو 2016 اليوم الاحد المنتخب الهولندي على ملعب الدراجاو لحساب نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على طريقة ترشح المنتخبان للدور النهائي بالإضافة إلى موعد اللقاء والقنوات الناقلة له.

البداية مع المنتخب البرتغالي الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن دك مرمى المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق الدون كريستيانو رونالدو.

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في المقابل حول المنتخب الهولندي خسارته بهدف على يد المنتخب الانجليزي إلى فوز بثلاثة أهداف بعد التمديد ليصل رفقاء فان دايك إلى المشهد الختامي.

تنقل المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات القارة العجوز.

في الوقت الذي قررت فيه لجنه الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً للدولي ألبيرتو أونديانو مالينكو.