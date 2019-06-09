رياضة | البرازيل تسعى للتخلص من " ذكريات الأرض السيئة " للتتويج بكوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تسعى للتخلص من " ذكريات الأرض السيئة " للتتويج بكوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف البرازيل نهائيات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل ويبحث السليساو على التتويج باللقب الغائب عن خزائن السامبا منذ العام 2007 آخر الأعوام التي شهدت تتويج المنتخب بلقب البطولة بعد الفوز على الارجنتين في المشهد الختامي.

ومن المنتظر أن تقام البطولة على خمسة مدن برازيلية وهي " سالفادور وريو دي جانيرو وساو باولو بالإضافة إلى بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري.