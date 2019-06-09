رياضة | البرازيل تسعى للتخلص من " ذكريات الأرض السيئة " للتتويج بكوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تسعى للتخلص من " ذكريات الأرض السيئة " للتتويج بكوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستضيف البرازيل نهائيات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل ويبحث السليساو على التتويج باللقب الغائب عن خزائن السامبا منذ العام 2007 آخر الأعوام التي شهدت تتويج المنتخب بلقب البطولة بعد الفوز على الارجنتين في المشهد الختامي.
ومن المنتظر أن تقام البطولة على خمسة مدن برازيلية وهي " سالفادور وريو دي جانيرو وساو باولو بالإضافة إلى بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري.
وسيفتتح المنتخب البرازيلي مبارياته في البطولة يوم الرابع عشر من الشهر الجاري على ملعب مورومبي في مدينة ساو باولو.
في الوقت الذي سيخوض فيه رفقاء كوتينيو المباراة الثانية يوم 18 يونيو ضد فنزويلا ويختتم مبارياته على ملعب ارينا كورينثيانز بساوباولو بمواجهة المنتخب البيروفي.
ويسعى المنتخب البرازيلي للتخلص من الذكريات السيئة التي لطالما واجهته خاصة في بطولات كأس العالم والتي كانت أول كوراثها فيها حينما خسرت في النهائي على ملعب ماراكانا من أوروجواي بهدفين مقابل هدف عام 1950.
وفي عام 2014 توالت الاخفاقات البرازيلية على ملاعبها وبين جماهيرها بعدما ودعت المونديال من الدور نصف النهائي بهزيمة تاريخيه ضد المنتخب الالماني بنتيجة هدف مقابل سبعة وهي النتيجة الأثقل في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم.