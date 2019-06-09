شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك لاقتناص درع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رحيل أى لاعب بالفريق الكروى الأول بشكل نهائى عن النادى فى الموسم المقبل، سواء المقيدين بقائمة الفريق أو المُعارين لأندية أخرى.

وتمسك «منصور» بإعارة أى لاعب سيقرر الجهاز الفنى رحيله فى نهاية الموسم، مؤكدًا أنه لن يفرط فى أى لاعب بشكل نهائى، حتى إن تلقى عرضًا، وسيتم الاكتفاء بالإعارات فقط حتى تتسنى للنادى استعادة أى لاعب فى أى وقت يحتاج إليه.

وقال: «تجربة الإعارات هى الأفضل للنادى واللاعبين، حيث يحصل اللاعب على فرصة المشاركة والتألق مع أى نادٍ آخر، ثم يعود للأبيض وهو جاهز فنيًا وبدنيًا».

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وأكد «منصور» أن الجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، استقر على تأجيل ملف الراحلين والإعارات إلى ما بعد نهاية الموسم والاطمئنان على الفريق ومنافسته على درع الدورى.

ومن المقرر أن يحسم رئيس النادى مع المدير الفنى وأمير مرتضى، المشرف على الكرة، مصير اللاعبين المعارين للأندية الأخرى فى الدورى ومدى إمكانية عودة بعضهم من عدمها بناء على حاجة الفريق لاستعادة بعضهم وضمهم إلى القائمة الأساسية.

من جهة ثانية، اقترب «جلال» من الانتهاء من وضع تصوره وبرنامج فترة الإعداد خلال الفترة المقبلة لرفعه إلى إدارة الكرة ومجلس الإدارة لاعتماده والبدء فى تنفيذه عقب عودة الفريق لاستئناف تدريباته، فى الخامس عشر من الشهر الجارى، بعد حصول اللاعبين على فترة راحة 10 أيام بعد مباراة حرس الحدود.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المرحلة الأولى من برنامج إعداد المارد الأبيض سيتم تخصيصها لتنفيذ برنامج إعداد بدنى مكثف، حيث يرغب الجهاز الفنى فى الوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى بدنى ورفع معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف مباريات الدورى.

فى شأن آخر، سادت حالة من الاستقرار الإدارى داخل النادى بعد اعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى، والتى أنهت العديد من المشاكل والأزمات، خصوصًا فى العضويات المستثناة، واستقر مجلس الإدارة على الدعوة إلى انتخابات تكميلية على منصب أمين الصندوق، واستكمال أعضاء المجلس، وفقًا للعدد الجديد باللائحة.